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Скрипник и Заря: журналист оценил вероятность возвращения тренера
Что известно?
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Информация о возможном возвращении Виктора Скрипника на пост главного тренера "Зари" пока не подтверждается.
Об этом пишет журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале. Отмечается, что говорить о таком развитии событий сейчас преждевременно.
По информации источника, хотя Скрипник и может находиться в шорт-листе луганского клуба, однако никаких активных переговоров на данный момент не ведется.
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Напомним, что Скрипник уже работал с "Зарей" с 2019-го по 2022 год, и при этом завоевывал с командой бронзовые медали УПЛ.
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