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Дубинчак: Мне многие говорят: "Да, вы чемпионы, но в Лиге Европы вы не можете ничего показать"

Премьер-лига

Чемпионство дало чувство уверенности

Дубинчак: Мне многие говорят: "Да, вы чемпионы, но в Лиге Европы вы не можете ничего показать"

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак затронул тему ожиданий болельщиков от европейских матчей.

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- В новом сезоне, вероятно, болельщики будут ждать от вас не только защиты чемпионского титула, но и успехов в Европе. Способна ли команда на прогресс в этом плане?

- Надеюсь на это. Когда ты в "Динамо" и не выигрываешь, то на тебя это сильно давит. В предыдущие два сезона мы занимали 4-е и 2-е место, и лично я из-за этого был морально подавлен, чувствовал свою ответственность за это. А когда ты выигрываешь, то сбрасываешь с себя это бремя, потому что ты сделал то, что от тебя ждали. Поэтому я надеюсь, что это чемпионство даст нам чувство уверенности и немного расслабит нас. Мы не будем чувствовать такого большого давления.

Я прекрасно понимаю болельщиков: у нас большой клуб с большими традициями. Нас оценивают прежде всего по выступлениям в Европе. Даже сейчас мне многие говорят: да, вы чемпионы, но в Лиге Европы вы не можете ничего показать. Понимаю, что все ждут, надеюсь, мы сможем оправдать эти ожидания, - сказал Дубинчак.

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Источник:
Динамоманія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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