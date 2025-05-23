Экс-кипер Динамо покинет клуб УПЛ по окончании сезона

Голкипер "Черноморца" Артур Рудько, скорее всего, покинет клуб по окончании сезона из-за понижения команды в классе, сообщает Telegram-канал "INSIDE UPL"

Это открывает шанс для вратаря Чиджоке Аниагбосо закрепиться в основе уже в Первой лиге.

Контракт Рудько с одесским клубом заканчивается 30 июня 2025 года.

В нынешнем сезоне 33-летний Рудько провел 25 матчей за "Черноморец", в которых пропустил 41 мяч, еще в трех поединках он отстоял на ноль.

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Напомним, Рудько - воспитанник "Динамо" и провел за первую команду киевлян 29 матчей. Ранее он также выступал за "Говерлу", кипрский "Пафос", "Металлист", польский "Лех" и донецкий "Шахтер".