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Скрипник отреагировал на информацию о своем возвращении в Зарю

Премьер-лига

"Будем говорить по факту..."

Скрипник отреагировал на информацию о своем возвращении в Зарю

фото из свободных источников

Новина українською

Бывший тренер ряда украинских клубов Виктори Скрипник прокомментировал возможность своего назначения в луганскую "Зарю".

- Виктор Анатольевич, пишут, что "Заря" рассматривает ваше возвращение. Также на вас претендует чешский клуб. Это правда, с вами кто-то контактировал?

- Я уже столько всего о себе прочитал. Что мне, каждый слух комментировать? Будем говорить по факту. Факта пока нет, а слухи я не комментирую.

- Вы говорили, что летом будете рассматривать варианты. Лето уже приближается.

- Вы правильно сказали - приближается. Посмотрим. Все будет видно потом, пока не о чем говорить, - сказал Скрипник для Sport-express.ua.

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Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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