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Скрипник отреагировал на информацию о своем возвращении в Зарю
"Будем говорить по факту..."
фото из свободных источников
Бывший тренер ряда украинских клубов Виктори Скрипник прокомментировал возможность своего назначения в луганскую "Зарю".
- Виктор Анатольевич, пишут, что "Заря" рассматривает ваше возвращение. Также на вас претендует чешский клуб. Это правда, с вами кто-то контактировал?
- Я уже столько всего о себе прочитал. Что мне, каждый слух комментировать? Будем говорить по факту. Факта пока нет, а слухи я не комментирую.
- Вы говорили, что летом будете рассматривать варианты. Лето уже приближается.
- Вы правильно сказали - приближается. Посмотрим. Все будет видно потом, пока не о чем говорить, - сказал Скрипник для Sport-express.ua.
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