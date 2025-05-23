ФОТО. Шахтер показал новую форму на следующий сезон

"Шахтер" совместно с техническим партнером клуба PUMA презентовали форму на сезон-2025/26.

Отмечается, что новая экипировка продолжает визуальную и эмоциональную линию прошлого года, переосмысливая ее через новую динамику: больше действия, огня и внутреннего импульса, который запускает движение вперед.

Стоит отметить, что "горняки" представили два комплекта формы — домашний и выездной, которые уже доступны в интернет-магазине клуба. Стоимость футболки - 4 490 грн, шорт - 2 490 грн.

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Форма сезона-2025/26 создана с учетом новых технологических решений:

Zoning Performance - специальные панели, которые поддерживают подвижность и комфорт благодаря зонированной структуре ткани;

ULTRAWEAVE - ультралегкая ткань с технологией DRYCELL, отводящая влагу и обеспечивающая 4-стороннюю эластичность;

RE:FIBRE - инновационный подход к устойчивому производству, включающий не менее 95% переработанных материалов в каждой футболке.