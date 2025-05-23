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ФОТО. Шахтер показал новую форму на следующий сезон
Домашний и выездной комплект формы
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" совместно с техническим партнером клуба PUMA презентовали форму на сезон-2025/26.
Отмечается, что новая экипировка продолжает визуальную и эмоциональную линию прошлого года, переосмысливая ее через новую динамику: больше действия, огня и внутреннего импульса, который запускает движение вперед.
Стоит отметить, что "горняки" представили два комплекта формы — домашний и выездной, которые уже доступны в интернет-магазине клуба. Стоимость футболки - 4 490 грн, шорт - 2 490 грн.
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Форма сезона-2025/26 создана с учетом новых технологических решений:
- Zoning Performance - специальные панели, которые поддерживают подвижность и комфорт благодаря зонированной структуре ткани;
- ULTRAWEAVE - ультралегкая ткань с технологией DRYCELL, отводящая влагу и обеспечивающая 4-стороннюю эластичность;
- RE:FIBRE - инновационный подход к устойчивому производству, включающий не менее 95% переработанных материалов в каждой футболке.
"Это форма, которая не только выглядит современно, но и соответствует высоким стандартам игры - легкая, гибкая, готовая к движению. В каждом шве - технологические решения. В каждом элементе - аутентичность клуба", - сообщает пресс-служба горняков.
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