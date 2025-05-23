Алиев - о дружбе с Милевским: Он мой кент. Артем все переосмыслил

Бывший хавбек "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев ответил на вопрос относительно своих взаимоотношений с экс-форвардом киевлян Артемом Милевским.

- Ты дружишь с Артемом Милевским более 20 лет, но у вас был период, когда вы не общались. Почему?

- Видишь, были... Я не знаю, зачем мы к этому снова возвращаемся. Мы общаемся, все нормально. Были недоразумения. Потом, когда началась медиалига, мы с ним увиделись. Он действительно подошел ко мне и спросил, правда это или нет. Я сказал: "Ну, конечно, правда. Я же не буду просто так говорить что-то на публику".

- Артем не хотел принимать твою помощь?

- Почему не хотел?

- Насколько мне известно, у Артема были проблемы со здоровьем, назовем это так. Когда ты предлагал ему помощь, и даже Игорь Суркис предлагал помощь, он сначала сказал: "Да". А потом, в какой-то момент, когда нужно было ехать, он просто исчез и не брал трубку. И ты разозлился из-за этого.

- Нет, было совсем не так. Когда тот Сергей, который возле него кружил, действительно отвез его в больницу - его положили в нее.

Я позвонил ему, узнал. Этот Сергей взял от меня трубку. Я поговорил с главным врачом и первым делом я спросил о том, сколько нужно денег. Мне назвали определенную сумму, и я спросил: "А кто будет платить?»

Я сразу позвонил Игорю Михайловичу и объяснил ситуацию. Я благодарен ему за то, что он сказал: "Все, что нужно, я сделаю".

Сергей начал рассказывать, что якобы он начал просить у Игоря Михайловича. Но я прекрасно знаю, что Михайлович ненавидит этого человека и даже знать не знает его. Он его просто ненавидит, вот и все.

Я звонил Игорю Михайловичу, он всегда спрашивал о том, как дела. Артем попросил: "Может ли Михайлович тоже приехать?" Я ему говорил: "Михайлович, давайте съездим". Сначала он согласился, но потом перезвонил и сказал: "Саня, у меня не получается".

Но все, что я просил у него для Артема, он сделал и все оплатил. Это действительно так.

- Если вдруг снова случится такое, что Артем снова...

- Нет, я даже не хочу... Артем все переосмыслил. Мы с ним сидели, разговаривали, общались, и я объяснил ему свое видение - как и что.

Он прекрасно все понял. Он сказал мне: "Кент, такого больше не повторится".

- Он твой лучший друг?

- Ну как понять лучший? Он мой кент, потому что мы вместе уже более 25 лет. Мы жили в одной комнате, были везде вместе.

Мы расставались буквально на год, когда не играли в одной команде: я тогда был в "Локомотиве", а он - в "Динамо".

- То есть лучший друг?

- Я скажу, что он мне кент. Вот и все.

- А кент это кто?

- Это друг. Во время войны у меня тоже появился мой близкий брат, его зовут Вова, я уже рассказывал. Он для меня тоже друг.

У меня есть друзья, которые помогают нам, и я им очень благодарен, - сказал Алиев.