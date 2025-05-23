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Алиев - о дружбе с Милевским: Он мой кент. Артем все переосмыслил
Прояснил много моментов
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Бывший хавбек "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев ответил на вопрос относительно своих взаимоотношений с экс-форвардом киевлян Артемом Милевским.
- Ты дружишь с Артемом Милевским более 20 лет, но у вас был период, когда вы не общались. Почему?
- Видишь, были... Я не знаю, зачем мы к этому снова возвращаемся. Мы общаемся, все нормально. Были недоразумения. Потом, когда началась медиалига, мы с ним увиделись. Он действительно подошел ко мне и спросил, правда это или нет. Я сказал: "Ну, конечно, правда. Я же не буду просто так говорить что-то на публику".
- Артем не хотел принимать твою помощь?
- Почему не хотел?
- Насколько мне известно, у Артема были проблемы со здоровьем, назовем это так. Когда ты предлагал ему помощь, и даже Игорь Суркис предлагал помощь, он сначала сказал: "Да". А потом, в какой-то момент, когда нужно было ехать, он просто исчез и не брал трубку. И ты разозлился из-за этого.
- Нет, было совсем не так. Когда тот Сергей, который возле него кружил, действительно отвез его в больницу - его положили в нее.
Я позвонил ему, узнал. Этот Сергей взял от меня трубку. Я поговорил с главным врачом и первым делом я спросил о том, сколько нужно денег. Мне назвали определенную сумму, и я спросил: "А кто будет платить?»
Я сразу позвонил Игорю Михайловичу и объяснил ситуацию. Я благодарен ему за то, что он сказал: "Все, что нужно, я сделаю".
Сергей начал рассказывать, что якобы он начал просить у Игоря Михайловича. Но я прекрасно знаю, что Михайлович ненавидит этого человека и даже знать не знает его. Он его просто ненавидит, вот и все.
Я звонил Игорю Михайловичу, он всегда спрашивал о том, как дела. Артем попросил: "Может ли Михайлович тоже приехать?" Я ему говорил: "Михайлович, давайте съездим". Сначала он согласился, но потом перезвонил и сказал: "Саня, у меня не получается".
Но все, что я просил у него для Артема, он сделал и все оплатил. Это действительно так.
- Если вдруг снова случится такое, что Артем снова...
- Нет, я даже не хочу... Артем все переосмыслил. Мы с ним сидели, разговаривали, общались, и я объяснил ему свое видение - как и что.
Он прекрасно все понял. Он сказал мне: "Кент, такого больше не повторится".
- Он твой лучший друг?
- Ну как понять лучший? Он мой кент, потому что мы вместе уже более 25 лет. Мы жили в одной комнате, были везде вместе.
Мы расставались буквально на год, когда не играли в одной команде: я тогда был в "Локомотиве", а он - в "Динамо".
- То есть лучший друг?
- Я скажу, что он мне кент. Вот и все.
- А кент это кто?
- Это друг. Во время войны у меня тоже появился мой близкий брат, его зовут Вова, я уже рассказывал. Он для меня тоже друг.
У меня есть друзья, которые помогают нам, и я им очень благодарен, - сказал Алиев.
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