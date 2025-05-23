Дубинчак: Отъезд Миколенко в Эвертон повлиял на то, что я смог играть в основе Динамо

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак поделился мыслями о конкуренции в команде.

- Но ты вернулся будто никуда и не уходил - сразу уверенно занял место в основе. Благодаря чему так получилось?

- Ну, наверное, потому что я воспитанник клуба, я свой здесь. Знал всех ребят по выступлениям за U-19, за дубль. Когда я вернулся, они уже были в первой команде. Соответственно, не было никакого момента адаптации. Я приехал: я знаю всех, меня все знают. Ну и, конечно, очень повлиял на то, что я смог вернуться и играть в основе, отъезд Миколенко в "Эвертон". Если бы он оставался, это было бы скорее всего невозможно, потому что роль второго номера меня не очень интересовала - ни тогда, ни сейчас. Он ушел, место освободилось, и поэтому я ментально был настроен на то, что вот место свободно, и ничто не помешает мне заиграть в основе.

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- Однако сейчас у тебя появился другой сильный конкурент - Константин Вивчаренко. Как складываются ваши взаимоотношения?

- Личные? Нормально. Послушайте, это спорт, конкуренция улучшает как его, так и меня. Когда ты знаешь, что у тебя за спиной человек, который тоже серьезно работает, тоже сильный игрок, ты всегда в фокусе и когда получаешь свое время, свой шанс, то стараешься за него максимально держаться и не ошибаться. Это нормально, - сказал Дубинчак.