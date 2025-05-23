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Битва за выживание. Известны стартовые составы на матч Оболонь - Левый берег

Премьер-лига

Матч начнется в 15:30 по киевскому времени

Битва за выживание. Известны стартовые составы на матч Оболонь - Левый берег

Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

В матче последнего тура Украинской Премьер-Лиги "Оболонь" сыграет с "Левым берегом". Обе команды попытаются сохранить прописку в чемпионате Украины на следующий сезон, поэтому им нужно обязательно набирать очки.

Известны стартовые составы команд.

"Оболонь": Марченко — Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Грисьо — Груша, Курко, Витенчук — Бичек, Теслюк

"Левый берег": Механив — Сидней, Самар, Якимов, Соколов — Косовский, Семенов, Дедух — Когут, Сухоручко, Синица

Напомним, что "Оболонь" с 29 очками занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, а "Левый берег" находится в зоне переходных матчей, имея в своем активе 26 очков, что позволяет им находиться сейчас на 14-й строчке.

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Игра начнется в 15:30 по киевскому времени. На нашем сайте вы можете следить за текстовой онлайн-трансляцией.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Андрей Журба
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