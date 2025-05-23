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Противостояние за право остаться в УПЛ. Ингулец и Ворскла объявили стартовые составы на матч

Премьер-лига
Обновлено

С двухкратной разницей по количеству запасных

Противостояние за право остаться в УПЛ. Ингулец и Ворскла объявили стартовые составы на матч

Олександр Приходько

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В поединке 30-го тура УПЛ "Ингулец" примет в Александрии "Ворсклу". Главные тренеры команд определились со стартовыми составами на игру.

"Ингулец": Паламарчук - Пушкарев, Малыш, Дубилей, Дыхтярук, Фарасеенко - Лосенко, Гаджук, Пятов, Могильный - Волохатый

Запасные: Сметанка, Свистун, Бенедюк, Лисняк, Попов, Меленчук, Кисленко, Сад, Скороход, Жовтенко, Катрич, Дзень

"Ворскла": Исенко - Пердута, Хрипчук, Павлюк, Бацула - Скляр, Челядин - Кане, Кулач, Салабай - Ндукве.

Запасные: Ющишин, Малыш, Пасич, Иеде, Авдили, Нестеренко

В турнирной таблице сейчас "Ингулец" занимает 15-е место, "Ворскла" - 13-е. Разница между ними составляет 3 очка.

Старт встречи запланирован на 15:30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого матча.

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