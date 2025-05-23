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Противостояние за право остаться в УПЛ. Ингулец и Ворскла объявили стартовые составы на матч
С двухкратной разницей по количеству запасных
Олександр Приходько
В поединке 30-го тура УПЛ "Ингулец" примет в Александрии "Ворсклу". Главные тренеры команд определились со стартовыми составами на игру.
"Ингулец": Паламарчук - Пушкарев, Малыш, Дубилей, Дыхтярук, Фарасеенко - Лосенко, Гаджук, Пятов, Могильный - Волохатый
Запасные: Сметанка, Свистун, Бенедюк, Лисняк, Попов, Меленчук, Кисленко, Сад, Скороход, Жовтенко, Катрич, Дзень
"Ворскла": Исенко - Пердута, Хрипчук, Павлюк, Бацула - Скляр, Челядин - Кане, Кулач, Салабай - Ндукве.
Запасные: Ющишин, Малыш, Пасич, Иеде, Авдили, Нестеренко
В турнирной таблице сейчас "Ингулец" занимает 15-е место, "Ворскла" - 13-е. Разница между ними составляет 3 очка.
Старт встречи запланирован на 15:30.
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