Черноморец – Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

У команд уже нет возможности изменить свое турнирное положение, поэтому могут быть эксперименты. "Александрия" завоевала серебряные награды, поэтому Ротань может дать сыграть игрокам, которые не имели регулярной игровой практики. "Черноморец" досрочно вылетел из УПЛ, но мотивацией одесской команды может быть возможность завершить сезон не на последнем месте. Для этого нужно набирать очки в матче с "Александрией" и ожидать поражения "Ингульца".

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Поединок тридцатого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Черноморец" - "Александрия" состоится в субботу, 24 мая 2025 года, в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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