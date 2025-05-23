Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны результаты жеребьевки плей-офф за право участия в УПЛ в следующем сезоне
Вторые поединки пройдут уже летом
УПЛ
Сегодня в киевском Доме футбола состоялась процедура жеребьевки плей-офф за место в украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/26.
Церемонию провели спортивный директор УПЛ Максим Степаненко и спортивный директор ПФЛ Сергей Анненко.
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Согласно регламентам соревнований, команды, занявшие 13-е и 14-е места в высшем дивизионе, проведут два матча с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.
Календарь игр плей-офф:
Первые матчи: 29 мая (четверг)
- 4 команда Первой лиги - 13 команда УПЛ
- 14 команда УПЛ - 3 команда Первой лиги
Ответные матчи: 1 июня (воскресенье)
- 13 команда УПЛ - 4 команда Первой лиги
- 3 команда Первой лиги - 14 команда УПЛ
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Александр Бураков
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