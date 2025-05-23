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Известны результаты жеребьевки плей-офф за право участия в УПЛ в следующем сезоне

Премьер-лига
Обновлено

Вторые поединки пройдут уже летом

Известны результаты жеребьевки плей-офф за право участия в УПЛ в следующем сезоне

УПЛ

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Сегодня в киевском Доме футбола состоялась процедура жеребьевки плей-офф за место в украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/26.

Церемонию провели спортивный директор УПЛ Максим Степаненко и спортивный директор ПФЛ Сергей Анненко.

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Согласно регламентам соревнований, команды, занявшие 13-е и 14-е места в высшем дивизионе, проведут два матча с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

Календарь игр плей-офф:

Первые матчи: 29 мая (четверг)

  • 4 команда Первой лиги - 13 команда УПЛ
  • 14 команда УПЛ - 3 команда Первой лиги

Ответные матчи: 1 июня (воскресенье)

  • 13 команда УПЛ - 4 команда Первой лиги
  • 3 команда Первой лиги - 14 команда УПЛ
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Александр Бураков
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