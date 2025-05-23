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Матчи 30-го тура УПЛ были приостановлены из-за воздушной тревоги по всей территории Украины
Известно время, когда оба поединка будут возобновлены
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Матчи 30-го тура УПЛ, которые проходят сегодня, в пятницу, 23-го мая, были приостановлены из-за воздушной тревоги по всей территории Украины.
В 15:30 по киевскому времени начались поединки "Ингулец" - "Ворскла" на стадионе "Ника" в Александрии и "Оболонь" - "Левый берег", который проходит на "Оболонь-Арене" в Киеве, впрочем на 5-й минуте они были приостановлены из-за воздушной тревоги — команды находятся в укрытиях.
Уже известно, что после отбоя тревоги оба матча будут возобновлены в 16:05 по киевскому времени.
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