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Матчи 30-го тура УПЛ были приостановлены из-за воздушной тревоги по всей территории Украины

Премьер-лига
Обновлено

Известно время, когда оба поединка будут возобновлены

Матчи 30-го тура УПЛ были приостановлены из-за воздушной тревоги по всей территории Украины

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Матчи 30-го тура УПЛ, которые проходят сегодня, в пятницу, 23-го мая, были приостановлены из-за воздушной тревоги по всей территории Украины.

В 15:30 по киевскому времени начались поединки "Ингулец" - "Ворскла" на стадионе "Ника" в Александрии и "Оболонь" - "Левый берег", который проходит на "Оболонь-Арене" в Киеве, впрочем на 5-й минуте они были приостановлены из-за воздушной тревоги — команды находятся в укрытиях.

Уже известно, что после отбоя тревоги оба матча будут возобновлены в 16:05 по киевскому времени.

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Следить за событиями в этих матчах вы можете на нашем сайте с помощью текстовой онлайн-трансляции.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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