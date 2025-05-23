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Динамо - Колос: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.05.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Один из заключительных поединков кампании УПЛ 2024/25 годов. Битва киевлян и ковалевцев. По сути, да и по факту это противостояние не имеет никакого турнирного значения для обоих коллективов.
Потому что, команда Александра Шовковского уже официально повесила себе на шею золотые медали первенства, а подопечные Руслана Костышина точно спаслись от потенциального попадания в зону стыков. Поэтому, эта встреча будет носить имиджевый характер для обеих сторон, прежде всего.
Первый поединок между "Динамо" и "Колосом" в этом сезоне прошел в Ковалевке - тогда команды разошлись миром (1:1). Эта же встреча состоится в столице Украины.
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Поединок заключительного тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Динамо" - "Колос" состоится в субботу, 24-го мая 2025-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Киеве, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.
Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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