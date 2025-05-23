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Динамо - Колос: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Динамо - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.05.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Динамо - Колос: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Один из заключительных поединков кампании УПЛ 2024/25 годов. Битва киевлян и ковалевцев. По сути, да и по факту это противостояние не имеет никакого турнирного значения для обоих коллективов.

Потому что, команда Александра Шовковского уже официально повесила себе на шею золотые медали первенства, а подопечные Руслана Костышина точно спаслись от потенциального попадания в зону стыков. Поэтому, эта встреча будет носить имиджевый характер для обеих сторон, прежде всего.

Первый поединок между "Динамо" и "Колосом" в этом сезоне прошел в Ковалевке - тогда команды разошлись миром (1:1). Эта же встреча состоится в столице Украины.

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  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок заключительного тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 Динамо"Динамо" - "Колос" Колос состоится в субботу, 24-го мая 2025-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Киеве, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

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Трансляция матча Динамо - Колос
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
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