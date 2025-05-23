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Ротань рассказал, за что Хацкевич в свое время дал ему "леща" на поле
"И правильно сделал" (с)
Фото: ФК Олександрія
Главный тренер "
"Я был еще молодым, мне лет 18 наверное, "Динамо" тогда тренировал Валерий Лобановский. Матч против киевлян был боевой, я тогда еще забил гол головой. Был у меня юношеский максимализм, не проиграть эпизод.
Произошел стык с игроком "Динамо", с глыбой, где я жестко въехал. У меня были глаза не 5 копеек, а по гривне.
Он такой: "Ты что, малой?" А я такой: "А что такое?" Не хотел уступать такому игроку. Это нормальная ситуация. Хацкевич дал мне леща и правильно сделал. Никаких обид не было. Потом вместе с этого посмеялись.
Уже когда я вернулся в 2017 в "Динамо", Хацкевич уже был тренером, мы вспомнили ту ситуацию, тоже посмеялись", - рассказал Ротань.
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