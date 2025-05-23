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Битва за выживание. Ворскла открыла счет в матче с Ингульцом. ВИДЕО

Премьер-лига

Кулач открыл счет в матче

Битва за выживание. Ворскла открыла счет в матче с Ингульцом. ВИДЕО

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 30-м туре УПЛ в битве борцов за выживание "Ингулец" принимает "Ворсклу".

Счет в матче открыла "Ворскла" - после ошибки Дубилея на фланге обороны полтавчане быстро доставили мяч Кулачу, который и поразил ворота.

1:0 для Полтавы на 34 минуте матча. В параллельном поединке "Оболонь" - "Левый Берег" пока что ничья 0:0.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Ингулец" - "Ворскла".

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