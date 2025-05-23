Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Битва за выживание. Ворскла открыла счет в матче с Ингульцом. ВИДЕО
Кулач открыл счет в матче
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В 30-м туре УПЛ в битве борцов за выживание "Ингулец" принимает "Ворсклу".
Счет в матче открыла "Ворскла" - после ошибки Дубилея на фланге обороны полтавчане быстро доставили мяч Кулачу, который и поразил ворота.
1:0 для Полтавы на 34 минуте матча. В параллельном поединке "Оболонь" - "Левый Берег" пока что ничья 0:0.
Напомним, что UA-Футбол ведет
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Экс-кипер Динамо покинет клуб УПЛ по окончании сезона
- Экс-наставник Шахтера завоевал со своим клубом национальный требл
- Известен транслятор КЧМ, Модрич попрощался с Реалом, а Юнайтед пока не прощается с Аморимом. Главные новости за 22 мая
- Ротань уходит из Александрии? На него есть два основных претендента из Украины
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000