Битва за выживание. Ворскла открыла счет в матче с Ингульцом. ВИДЕО

В 30-м туре УПЛ в битве борцов за выживание "Ингулец" принимает "Ворсклу".

Счет в матче открыла "Ворскла" - после ошибки Дубилея на фланге обороны полтавчане быстро доставили мяч Кулачу, который и поразил ворота.

1:0 для Полтавы на 34 минуте матча. В параллельном поединке "Оболонь" - "Левый Берег" пока что ничья 0:0.