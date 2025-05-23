УПЛ. Ингулец - Ворскла 1:1. Клуб Поворознюка вылетает

УПЛ. 30-й тур

23.05.2025. КСК "Ника" (Александрия)

Главный арбитр: Шандор Александр (Львов)

"Ингулец" - "Ворскла" 1:1

"Ингулец": Паламарчук - Пушкарев, Дубилей (Свистун 63), Дыхтярук, Малыш, Фарасеенко - Пятов (Кисленко 63), Лосенко (Лисняк 83), Гаджук (Катрич 46), Могильный (Сад 46) - Волохатый.

"Ворскла": Исенко - Пердута, Хрипчук, Павлюк, Бацула - Скляр, Челядин - Кане, Кулач (Малыш 61), Салабай (Нестеренко 53) - Ндукве (Пасич Е. 73).

Предупреждения: Гаджук 28, Фарасенко 37, Лосенко 80 - Скляр 90+1

Голы: Малыш 72 - Кулач 34

Мы дошли до решающего момента в битве за сохранение прописки в УПЛ. Последний тур начался с пятницы, где в двух матчах аутсайдеры чемпионата должны были поставить все точки над "і". Одним из них была встреча "Ингульца" и "Ворсклы". Эти команды уже не имели возможности покинуть опасную зону, однако боролись за участие в переходных матчах.

Отдельно хотим отметить, что этот поединок стал 300-м в УПЛ для легенды "Ворсклы" Игоря Пердуты. Настоящее сердце Полтавы.

Матч в Александрии довольно быстро прервала воздушная тревога. К счастью, она была недолгой, и команды продолжили игру даже без разминки. Сразу после возобновления "Ингулец" создал момент. Классный вброс из аута привел к удару головой от партнера в перекладину.

В общем, поединок был насыщен большим количеством фолов с обеих сторон. Из-за этого игра часто приостанавливалась. Причины понятны - бескомпромиссная борьба за результат в решающем матче, а также уровни команд (об этом тоже не забываем).

На 34-й минуте "Ворскла" неожиданно открыла счет. Неточный пас назад от Дубилея создал супер-момент для соперника. Мяч перехватил Кане, отдал на Ндукве, а тот переправил под удар Кулачу. Нападающий забил свой первый гол после возвращения в "Ворсклу".

Вот так равная игра завершилась в пользу гостей из-за ошибки защитника хозяев. К слову, "Ингулец" сегодня могла спасти от вылета только победа.

Во втором тайме мы увидели меньше сумбура. "Ворскла" отдала мяч, надеясь, что сможет отбиться. Однако соперник с каждой атакой делал намеки на ошибочное решение полтавчан. И на самом деле это были довольно неплохие возможности. Не хватало только точности.

На 72-й минуте хозяева таки добились своего. Чувствовалось, что гол назревает. После углового в штрафной площадке "Ворсклы" возник пожар. Он завершился тем, что мяч отскочил к Малышу, и он просто расстрелял ворота Исенко с близкого расстояния. Арбитры проверяли, не попал ли перед этим кожаный в руку Кисленко. Но ничего крамольного не нашли.

Непонятные действия защитников "Ингульца" привели к пропущенному мячу на 81-й минуте. Пердута через правый фланг в штрафной покатил под завершение атаки для Кане, и легионер не подвел. Однако арбитры VAR усмотрели офсайд у Пасича, который тоже участвовал в атаке. Правда, был еще вопрос, не откатился ли мяч к Евгению именно от соперника Кисленко. Тяжелый эпизод Шурман решил в пользу "Ингульца".

В конце игры "Ворскла" могла вырывать победу. Сначала свой шанс упустил Кане, когда голкипер Паламарчук оставил свои ворота. А на последних секундах полтавчане могли рассчитывать на пенальти из-за фола на том же Кане. Но арбитры снова были против гостей - углядели перед этим офсайд.

Эта ничья официально отправляет "Ингулец" в Первую лигу. А вот "Ворсклу" будут ждать переходные матчи. Ее соперник определится позже.