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К лучшему бомбардиру Кривбасса есть серьёзный интерес из Польши

Премьер-лига
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Егор Твердохлеб выдал отличный сезон

К лучшему бомбардиру Кривбасса есть серьёзный интерес из Польши

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

К лидеру и лучшему бомбардиру сезона "Кривбасса" Егору Твердохлебу есть интерес от клубов польской Экстракляссы. Об этом сообщает "ВЗБІРНА".

И интерес, по данным источника, "очень серьезный".

Также отмечается, что в Польше интересовались хавбеком еще в январе 2024 года, когда он играл в "Минае", но сам футболист тогда захотел остаться в УПЛ и перешел в "Кривбасс". Сейчас же ситуация может поменяться.

Напомним, что в текущем сезоне хавбек является лучшим бомбардиром своей команды – он забил 13 голов в 23 матчах УПЛ.

Ну и отметим, что контракт игрока с "Кривбассом" рассчитан до лета 2027 года, а Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро.

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Кривбасс (Кривой Рог) Егор Твердохлеб
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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