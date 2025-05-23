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К лучшему бомбардиру Кривбасса есть серьёзный интерес из Польши
Егор Твердохлеб выдал отличный сезон
Фото: ФК Кривбас
К лидеру и лучшему бомбардиру сезона "
И интерес, по данным источника, "очень серьезный".
Также отмечается, что в Польше интересовались хавбеком еще в январе 2024 года, когда он играл в "Минае", но сам футболист тогда захотел остаться в УПЛ и перешел в "Кривбасс". Сейчас же ситуация может поменяться.
Напомним, что в текущем сезоне хавбек является лучшим бомбардиром своей команды – он забил 13 голов в 23 матчах УПЛ.
Ну и отметим, что контракт игрока с "Кривбассом" рассчитан до лета 2027 года, а Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро.
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