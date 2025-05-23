К лучшему бомбардиру Кривбасса есть серьёзный интерес из Польши

К лидеру и лучшему бомбардиру сезона " Кривбасса " Егору Твердохлебу есть интерес от клубов польской Экстракляссы. Об этом сообщает "ВЗБІРНА".

И интерес, по данным источника, "очень серьезный".

Также отмечается, что в Польше интересовались хавбеком еще в январе 2024 года, когда он играл в "Минае", но сам футболист тогда захотел остаться в УПЛ и перешел в "Кривбасс". Сейчас же ситуация может поменяться.

Напомним, что в текущем сезоне хавбек является лучшим бомбардиром своей команды – он забил 13 голов в 23 матчах УПЛ.

Ну и отметим, что контракт игрока с "Кривбассом" рассчитан до лета 2027 года, а Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро.