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Битва за выживание-2. Оболонь открыла счет в матче с Левым Берегом. ВИДЕО
А Ворскла ведет в матче с Ингульцом
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
В 30-м туре УПЛ в битве борцов за выживание в киевском дерби "Оболонь" принимает "Левый Берег".
Первый тайм прошел без голов, а вот сразу после перерыва пивовары открыли счет – отличный дальний удар удался Груше – мяч идеально залетел под дальнюю штангу.
1:0 для "Оболони" на 49-й минуте. В параллельном поединке "Ворскла" - "Ингулец" счет также 1:0 в пользу полтавчан.
При таких раскладах вылетают "Черноморец" и "Ингулец", "Левый Берег" и "Ворскла" в зоне переходных матчей, а "Оболонь" спасается.
Напомним, что UA-Футбол ведет
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