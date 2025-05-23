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Битва за выживание-2. Оболонь открыла счет в матче с Левым Берегом. ВИДЕО

Премьер-лига

А Ворскла ведет в матче с Ингульцом

Битва за выживание-2. Оболонь открыла счет в матче с Левым Берегом. ВИДЕО

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 30-м туре УПЛ в битве борцов за выживание в киевском дерби "Оболонь" принимает "Левый Берег".

Первый тайм прошел без голов, а вот сразу после перерыва пивовары открыли счет – отличный дальний удар удался Груше – мяч идеально залетел под дальнюю штангу.

1:0 для "Оболони" на 49-й минуте. В параллельном поединке "Ворскла" - "Ингулец" счет также 1:0 в пользу полтавчан.

При таких раскладах вылетают "Черноморец" и "Ингулец", "Левый Берег" и "Ворскла" в зоне переходных матчей, а "Оболонь" спасается.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Оболонь" - "Левый Берег".

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