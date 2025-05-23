  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Присоединились к Черноморцу. Определился второй клуб, который вылетел из УПЛ

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Присоединились к Черноморцу. Определился второй клуб, который вылетел из УПЛ

Премьер-лига

Драматическая развязка чемпионата Украины в нижней части таблицы

Присоединились к Черноморцу. Определился второй клуб, который вылетел из УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

По итогам 30-го тура Украинской Премьер-лиги определился второй клуб, который вылетел в Первую лигу.

В последнем туре чемпионата Украины "Ингулец" сыграл вничью с полтавской "Ворсклой" (1:1), однако, несмотря на минимальное поражение "Левого берега" в параллельном матче с "Оболонью" (1:0), команда из Петрово вылетела из УПЛ.

Заметим, что "Ингулец", который сейчас занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата с 24 очками, может опуститься еще ниже, если "Черноморец" (22 очка), который тоже вылетел из УПЛ, победит "Александрией" в последнем матче сезона.

Напомним, что "Ингулец" провел четыре сезона в УПЛ: 2020/21, 2021/22, 2022/2023 і 2024/25.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в прошлом сезоне "Ингулец" выиграл Первую лигу, вернувшись в элиту украинского футбола, однако им не удалось задержаться в УПЛ — в следующем сезоне они снова будут играть в Первой лиге.

По теме
yellow-arrow
Кучер остается в Черноморце. Судьба Ракицкого пока под вопросом
yellow-arrow
Известны две команды УПЛ, которые сыграют в матчах плей-офф за право остаться в элите
yellow-arrow
УПЛ. Оболонь – Левый Берег 1:0. Пивовары спасаются, аистов ожидают стыковые матчи
Первая лига чемпионат Украины УПЛ Ингулец (Петрово) Украинская Премьер-лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
23.05.2025 в 18:08
Бажав вильоту саме Інгульцю. І не через команду, або тренера, а через хозяїна, хряка-феодала.
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
23.05.2025 в 18:08
Бажав вильоту саме Інгульцю. І не через команду, або тренера, а через хозяїна, хряка-феодала.
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости