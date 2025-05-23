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Присоединились к Черноморцу. Определился второй клуб, который вылетел из УПЛ
Драматическая развязка чемпионата Украины в нижней части таблицы
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
По итогам 30-го тура Украинской Премьер-лиги определился второй клуб, который вылетел в Первую лигу.
В последнем туре чемпионата Украины "Ингулец" сыграл вничью с полтавской "Ворсклой" (1:1), однако, несмотря на минимальное поражение "Левого берега" в параллельном матче с "Оболонью" (1:0), команда из Петрово вылетела из УПЛ.
Заметим, что "Ингулец", который сейчас занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата с 24 очками, может опуститься еще ниже, если "Черноморец" (22 очка), который тоже вылетел из УПЛ, победит "Александрией" в последнем матче сезона.
Напомним, что "Ингулец" провел четыре сезона в УПЛ: 2020/21, 2021/22, 2022/2023 і 2024/25.
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Напомним, что в прошлом сезоне "Ингулец" выиграл Первую лигу, вернувшись в элиту украинского футбола, однако им не удалось задержаться в УПЛ — в следующем сезоне они снова будут играть в Первой лиге.
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