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Но этот гол петровцам пока не помогает. Ингулец сравнял счет в матче с Ворсклой. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Ингульцу нужна только победа

Но этот гол петровцам пока не помогает. Ингулец сравнял счет в матче с Ворсклой. ВИДЕО

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 30-м туре УПЛ в битве борцов за выживание "Ингулец" принимает "Ворсклу".

Полтавчане открыли счет в первом тайме после ошибки обороны "Ингульца" - забил Кулач.

Впрочем, после перерыва хозяева смогли отыграться после углового мяч долго метался по штрафной "Ворсклы", и в итоге Малыш таки затолкал его в сетку 1:1 на 72-й матча.

В параллельном поединке "Оболонь" обыгрывает "Левый Берег" со счетом 1:0.

Впрочем, при таких раскладах "Ингулец" с "Черноморцем" все равно вылетают, "Левый Берег" и "Ворскла" в зоне переходных матчей, а "Оболонь" спасается.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Ингулец" - "Ворскла".

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