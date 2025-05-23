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Но этот гол петровцам пока не помогает. Ингулец сравнял счет в матче с Ворсклой. ВИДЕО
Ингульцу нужна только победа
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В 30-м туре УПЛ в битве борцов за выживание "Ингулец" принимает "Ворсклу".
Полтавчане открыли счет в первом тайме после ошибки обороны "Ингульца" - забил Кулач.
Впрочем, после перерыва хозяева смогли отыграться после углового мяч долго метался по штрафной "Ворсклы", и в итоге Малыш таки затолкал его в сетку 1:1 на 72-й матча.
В параллельном поединке "Оболонь" обыгрывает "Левый Берег" со счетом 1:0.
Впрочем, при таких раскладах "Ингулец" с "Черноморцем" все равно вылетают, "Левый Берег" и "Ворскла" в зоне переходных матчей, а "Оболонь" спасается.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Ингулец" - "Ворскла".
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