Кучер остается в Черноморце. Судьба Ракицкого пока под вопросом

Главный тренер " Черноморца " Александра Кучера, команда которого по итогам сезона вылетела в Первую лигу, остается в одесском клубе.

По информации ТаТоТаке, такое решение было принято после встречи главного тренера одесситов с руководством клуба. Сам тренер изъявил желание отработать свой контракт, рассчитанный до лета 2026 года.

Судьба лидера раздевалки моряков Ярослава Ракицкого решится в ближайшие дни. Сам опытный защитник предварительно готов помочь Кучеру вернуть "Черноморец" в УПЛ.

Также будут изменения и в тренерском штабе одесситов – новичком клуба должен стать тренер по работе с вратарями Андрей Дикань. Однако перед тем он доработает свой контракт в женской команде "Металлиста 1925".