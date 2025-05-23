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Кучер остается в Черноморце. Судьба Ракицкого пока под вопросом
Тренер будет вытягивать команду из Первой лиги
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Главный тренер "
По информации ТаТоТаке, такое решение было принято после встречи главного тренера одесситов с руководством клуба. Сам тренер изъявил желание отработать свой контракт, рассчитанный до лета 2026 года.
Судьба лидера раздевалки моряков Ярослава Ракицкого решится в ближайшие дни. Сам опытный защитник предварительно готов помочь Кучеру вернуть "Черноморец" в УПЛ.
Также будут изменения и в тренерском штабе одесситов – новичком клуба должен стать тренер по работе с вратарями Андрей Дикань. Однако перед тем он доработает свой контракт в женской команде "Металлиста 1925".
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