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УПЛ. Оболонь – Левый Берег 1:0. Пивовары спасаются, аистов ожидают стыковые матчи

Премьер-лига

"Оболонь" минимально обыграла "Левый Берег" и сохранила прописку в УПЛ

УПЛ. Оболонь – Левый Берег 1:0. Пивовары спасаются, аистов ожидают стыковые матчи

Фото - Аліна Єрофеєва UA-Футбол

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

30-й тур УПЛ
Киев. "Оболонь Арена"
"Оболонь" - "Левый Берег" 1:0
Гол: Груша, 48

Оболонь: Марченко - Стасюк, Дубко, Приймак (Ломницкий, 84), Карась, Грисьо (Суханов, 73) - Витенчук, Курко (Слободян, 73), Груша - Теслюк (Устименко, 60), Бычек (Тарануха, 60).

"Левый Берег": Механов - Соколов (Войцеховский, 89), Якимив, Самар, Сидней - Семенов, Дедух, Косовский (Потрошитель, 77) - Синица (Шастал, 54), Сухоручко (Кобзарь, 54), М. Когут (Диего, 54).

Предупреждения: Грисьо, 59 - Якимив, 32.

Удаление: Якимив, 83.

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Комментарии
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Zapp Brannigan (Київ)
23.05.2025 в 17:58
Браво, пивовари! Із Шищенком дуже повезло - це їх тренер)
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Комментарии 1
Zapp Brannigan (Київ)
23.05.2025 в 17:58
Браво, пивовари! Із Шищенком дуже повезло - це їх тренер)
Ответить
0
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