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УПЛ. Оболонь – Левый Берег 1:0. Пивовары спасаются, аистов ожидают стыковые матчи
"Оболонь" минимально обыграла "Левый Берег" и сохранила прописку в УПЛ
Фото - Аліна Єрофеєва UA-Футбол
30-й тур УПЛ
Киев. "Оболонь Арена"
"Оболонь" - "Левый Берег" 1:0
Гол: Груша, 48
Оболонь: Марченко - Стасюк, Дубко, Приймак (Ломницкий, 84), Карась, Грисьо (Суханов, 73) - Витенчук, Курко (Слободян, 73), Груша - Теслюк (Устименко, 60), Бычек (Тарануха, 60).
"Левый Берег": Механов - Соколов (Войцеховский, 89), Якимив, Самар, Сидней - Семенов, Дедух, Косовский (Потрошитель, 77) - Синица (Шастал, 54), Сухоручко (Кобзарь, 54), М. Когут (Диего, 54).
Предупреждения: Грисьо, 59 - Якимив, 32.
Удаление: Якимив, 83.
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