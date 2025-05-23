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Известны две команды УПЛ, которые сыграют в матчах плей-офф за право остаться в элите
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Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В 30-м туре
В киевском дерби минимальную победу 1:0 одержала "Оболонь". В матче в Александрии была зафиксирована ничья 1:1.
По итогам этих матчей мы имеем две команды, которые напрямую вылетают из УПЛ, и две команды, которые сыграют в переходных матчах с представителями Первой лиги за право играть в элите.
Итак, "Черноморец" и "Ингулец" вылетают напрямую, а "Левый Берег" и "Ворскла" сыграют в переходных матчах. "Оболонь" остается в УПЛ.
Матчи плей-офф состоятся 29 мая и 1 июня.
В Первой лиге за тур до финиша на матчи плей-офф претендуют "Кудровка", "Металлист 1925", "Агробизнес" и "Полтава".
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