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Известны две команды УПЛ, которые сыграют в матчах плей-офф за право остаться в элите

Премьер-лига
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Известны две команды УПЛ, которые сыграют в матчах плей-офф за право остаться в элите

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 30-м туре УПЛ в двух параллельных матчах встречались команды, которые боролись за выживание. "Оболонь" принимала "Левый Берег", а "Ингулец" играл с "Ворсклой".

В киевском дерби минимальную победу 1:0 одержала "Оболонь". В матче в Александрии была зафиксирована ничья 1:1.

По итогам этих матчей мы имеем две команды, которые напрямую вылетают из УПЛ, и две команды, которые сыграют в переходных матчах с представителями Первой лиги за право играть в элите.

Итак, "Черноморец" и "Ингулец" вылетают напрямую, а "Левый Берег" и "Ворскла" сыграют в переходных матчах. "Оболонь" остается в УПЛ.

Матчи плей-офф состоятся 29 мая и 1 июня.

В Первой лиге за тур до финиша на матчи плей-офф претендуют "Кудровка", "Металлист 1925", "Агробизнес" и "Полтава".

Известны две команды УПЛ, которые сыграют в матчах плей-офф за право остаться в элите - изображение 1
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Ворскла (Полтава) Оболонь (Киев) Ингулец (Петрово) Левый берег (Киев)
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Комментарии
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dmtroyan (Полтава)
23.05.2025 в 18:10
Ворскла, яка пів-року без зарплати, перехідних матчів не потягне, сил не вистачить.
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Комментарии 1
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dmtroyan (Полтава)
23.05.2025 в 18:10
Ворскла, яка пів-року без зарплати, перехідних матчів не потягне, сил не вистачить.
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