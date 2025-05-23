Известны две команды УПЛ, которые сыграют в матчах плей-офф за право остаться в элите

В 30-м туре УПЛ в двух параллельных матчах встречались команды, которые боролись за выживание. "Оболонь" принимала "Левый Берег", а "Ингулец" играл с "Ворсклой".

В киевском дерби минимальную победу 1:0 одержала "Оболонь". В матче в Александрии была зафиксирована ничья 1:1.

По итогам этих матчей мы имеем две команды, которые напрямую вылетают из УПЛ, и две команды, которые сыграют в переходных матчах с представителями Первой лиги за право играть в элите.

Итак, "Черноморец" и "Ингулец" вылетают напрямую, а "Левый Берег" и "Ворскла" сыграют в переходных матчах. "Оболонь" остается в УПЛ.

Матчи плей-офф состоятся 29 мая и 1 июня.

В Первой лиге за тур до финиша на матчи плей-офф претендуют "Кудровка", "Металлист 1925", "Агробизнес" и "Полтава".