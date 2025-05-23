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Юрий Вернидуб - о своем сыне: Он как был качественным футболистом, так, думаю, станет качественным тренером

Премьер-лига

Сейчас Виталий Вернидуб помогает своему отцу в Кривбассе

Юрий Вернидуб - о своем сыне: Он как был качественным футболистом, так, думаю, станет качественным тренером

fckryvbas.com

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб высказался о тренерских перспективах своего сына Виталия Вернидуба, который работает помощником своего отца в криворожской команде.

– Как вы оцениваете перспективы Виталия? Как он развивается? Знаю, что языки активно учит.

– Я не эксперт. Это его путь, я очень рад за него. Он как был качественным, хорошим футболистом, так же, думаю, станет качественным тренером. У него для этого все есть – было бы желание. Английский язык он совершенствует, изучает – думаю, через месяц-два уже будет разговаривать, как по-украински.

Потому за это я не переживаю. Футбольный путь он проделал очень большой, поработал с хорошими тренерами. Думаю, у него есть и свои какие-то идеи, мозг на месте, так что рассчитываю, что в дальнейшем он станет очень хорошим тренером.

– Он такой же эмоциональный, как и вы?

– Нет, он спокойнее намного, рассудительнее. Это нормально, это наши дети. Дети не должны быть похожи на своих родителей. Они должны черпать у родителей лучшее, а то, что плохое – даже на это не смотреть, ничего из этого не брать.

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Юрий Вернидуб Виталий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
SportarenaTV
Опубликовал: Михаил Черныш
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