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Михалик: Чемпионство Динамо заслуженное - это признали даже в Шахтере

Премьер-лига

Ну и Тарас отметил в составе киевлян Андрея Ярмоленко

Михалик: Чемпионство Динамо заслуженное - это признали даже в Шахтере

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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Экс-игрок "Динамо" Тарас Михалик высказался о чемпионстве киевлян в нынешнем сезоне.

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– Конечно, немного обидно, что не было интриги в борьбе за места на пьедестале почета. С другой стороны, посмотрите, какие страсти бушуют в соперничестве за четвертую путевку в еврокубки и в зоне вылета.

– Чемпионство "Динамо" - заслуженное?

– Безусловно. Кстати, это признал даже главный конкурент киевлян в последние годы в борьбе за золотые медали - "Шахтер". Среди подопечных Александра Шовковского отметил бы ветерана Андрея Ярмоленко, который, как в свои лучшие годы, был настоящим лидером.

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Динамо (Киев) Тарас Михавко
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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