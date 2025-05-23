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Тренер Оболони: Когда я только пришел на должность, то сразу же сказал игрокам, что мы справимся

Премьер-лига
Обновлено

Оболонь в завершающем матче чемпионата обыграла Левый Берег

Тренер Оболони: Когда я только пришел на должность, то сразу же сказал игрокам, что мы справимся

fc.obolon.ua

Новина українською

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко в эфире УПЛ ТВ прокомментировал победу в матче 30-го тура УПЛ против "Левого Берега" (1:0), благодаря которой "пивовары" сохранили прописку в УПЛ.

"Эмоции – классные. Мы остались в Премьер-лиге и не попали в стыковые матчи. Мы провели очень хорошую работу. Хочу поблагодарить игроков, ведь они выполнили задание.

Когда я только пришел на должность, то сразу же сказал игрокам, что мы справимся, и ребят можно благодарить за отношение.

"Оболонь" заслужила, чтобы остаться в Премьер-лиге.

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Труднее всего было прийти в команду посреди сезона, у которой один зачетный балл. Сложно было перестроить команду. Но ребята поверили в мои идеи – и все получилось.

Для нас и игра с "Кривбассом" была важной. И сегодня игра была осторожной, мы были первыми на мяче. Во втором тайме забили мяч и играли по счету.

Конечно же, нервничал, ведь два года команда была на грани вылета, а тут мы обошли и переходные матчи. И будем шаг за шагом работать, чтобы уже не быть внизу турнирной таблицы", – сказал Шищенко.

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Сергей Шищенко Оболонь (Киев) Левый берег (Киев)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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