Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Оболони: Когда я только пришел на должность, то сразу же сказал игрокам, что мы справимся
Оболонь в завершающем матче чемпионата обыграла Левый Берег
fc.obolon.ua
Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко в эфире УПЛ ТВ прокомментировал
"Эмоции – классные. Мы остались в Премьер-лиге и не попали в стыковые матчи. Мы провели очень хорошую работу. Хочу поблагодарить игроков, ведь они выполнили задание.
Когда я только пришел на должность, то сразу же сказал игрокам, что мы справимся, и ребят можно благодарить за отношение.
"Оболонь" заслужила, чтобы остаться в Премьер-лиге.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Труднее всего было прийти в команду посреди сезона, у которой один зачетный балл. Сложно было перестроить команду. Но ребята поверили в мои идеи – и все получилось.
Для нас и игра с "Кривбассом" была важной. И сегодня игра была осторожной, мы были первыми на мяче. Во втором тайме забили мяч и играли по счету.
Конечно же, нервничал, ведь два года команда была на грани вылета, а тут мы обошли и переходные матчи. И будем шаг за шагом работать, чтобы уже не быть внизу турнирной таблицы", – сказал Шищенко.
Популярное сейчас
- Оболонь спасается, Ингулец прощается с элитой. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Известны две команды УПЛ, которые сыграют в матчах плей-офф за право остаться в элите
- Экс-кипер Динамо покинет клуб УПЛ по окончании сезона
- Динамо определилось с будущим Караваева
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака