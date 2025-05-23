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"Я уже понимал, что мне жопа", - Алиев рассказал, как он трижды кодировался от алкоголя
Интересные истории из жизни Александра Алиева
Фото: dynamo.kiev.ua
Экс-игрок "
– Ты кодировался 3 раза от алкоголизма. Объясни, как это происходило, что это такое?
– Вшивали мне петлю в задницу – и все.
– Каждый раз?
– Да.
– И насколько этого хватало?
– Я делал на 3 года, потом 4 года я не пил. Первый раз, можно сказать, я сделал потому, что Михалыч (Игорь Суркис, - прим.) очень хорошо ко мне относился. Он мне сказал: "Или ты нахер идешь, я тебя выгоню" – и все. Я уже прекрасно понимал, что мне жопа.
У него еще раньше был охранник Серега – он в какой-то мере всегда Михалычу обо мне говорил. Он сказал ему: "Принесет справку, что он закодирован – тогда поверю".
Я пошел, закодировался. Когда пришел Семин, я начал играть, потом лучшим футболистом стал, в "Локомотив" уехал, с Михалычем стал общаться, как с тобой. Потом, когда я уже уходил из "Динамо", мы с ним 7 лет вообще не общались.
– И ты снова сорвался?
– Да, сорвался. Потом я с девочкой одной встречался, разошелся с ней. Тоже у меня были проблемы, она мне всегда говорила: "Алкоголь, алкоголь". Я ради нее пошел и закодировался.
– А сейчас ты закодирован?
– Нет.
– То есть сейчас ты можешь выпить?
– Конечно. А сейчас мне от кого кодироваться?
– Чисто для себя, например.
– А зачем для себя? Я обожаю пиво – не скрываю этого. Водку пью только тогда, когда приеду где-то на природу, когда хорошая закусь.
– Алкоголь для тебя – это прежде всего вкус или вайб расслабления?
– Больше расслабления и настроения.
– То есть сам себе без алкоголя ты не можешь создать это настроение?
– Я не такой. Мне все говорят, когда мы сидим в компании и я не хочу пить, оно уже здесь, хочется отдохнуть: "Саня, ну ты совсем другой, б###ь". Я говорю: "Ну, да".
– Грустный?
– Я такой спокойный. А когда выпью – я веселый, потравить могу. Есть такое выражение: "Я создан для отдыха".
– Но бывших алкоголиков не бывает?
– Да хрен его знает. Я всегда говорю за себя. Я пиво пью каждый день – обожаю пиво.
– Сегодня уже пил?
– Нет.
– Вечерком?
– Само собой, а как же? Тренировка пройдет, приеду домой – выпью пивка.
– Это не влияет на твое здоровье?
– Нет, нормально все.
– Говорят, что от пива живот растет.
– Растет. Потом сам себя беру и гоняю. Могу дней 10 не пить, погонять, килограммов 6 сброшу – и все.
– Потом снова?
– Снова потом.
– То есть, по факту это зависимость?
– От пива – можно сказать, что да.
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