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Суркис: Когда было минус 5 от Шахтера, кто-то уже не верил в Динамо, но мы все равно стали чемпионами

Премьер-лига
Обновлено

Динамо U-19 стало чемпионом в юношеском чемпионате Украины

Суркис: Когда было минус 5 от Шахтера, кто-то уже не верил в Динамо, но мы все равно стали чемпионами

fcdynamo.com

Новина українською

Голкипер юношеской команды "Динамо" Вячеслав Суркис высказался о чемпионстве киевлян в чемпионате U-19 в сезоне 2024/25.

"Самое главное, что мы стали чемпионами, весь год шли к своей цели и теперь можем гордиться друг другом.

Главное, что верили в свой успех, даже имея минус пять от "Шахтера". Кто-то, возможно, уже думал, что они уже наверняка станут чемпионами, но мы постепенно шли к своей цели, обыграли "Шахтер" в очном матче и стали чемпионами. Я считаю, что заслуженно.

К сожалению, в Юношеской Лиге УЕФА не удалось пройти "Аталанту" и выйти в следующий раунд. Поэтому в следующем сезоне будем делать все от себя зависящее, чтобы пройти как можно дальше на международной арене.

Планы на отпуск? Буду в Украине. Проведу немного времени с семьей, отдохну и буду готовиться к новому сезону", - рассказал Суркис.

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Динамо (Киев) Вячеслав Суркис
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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