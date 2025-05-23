Суркис: Когда было минус 5 от Шахтера, кто-то уже не верил в Динамо, но мы все равно стали чемпионами

Голкипер юношеской команды " Динамо " Вячеслав Суркис высказался о чемпионстве киевлян в чемпионате U-19 в сезоне 2024/25.

"Самое главное, что мы стали чемпионами, весь год шли к своей цели и теперь можем гордиться друг другом.

Главное, что верили в свой успех, даже имея минус пять от "Шахтера". Кто-то, возможно, уже думал, что они уже наверняка станут чемпионами, но мы постепенно шли к своей цели, обыграли "Шахтер" в очном матче и стали чемпионами. Я считаю, что заслуженно.

К сожалению, в Юношеской Лиге УЕФА не удалось пройти "Аталанту" и выйти в следующий раунд. Поэтому в следующем сезоне будем делать все от себя зависящее, чтобы пройти как можно дальше на международной арене.

Планы на отпуск? Буду в Украине. Проведу немного времени с семьей, отдохну и буду готовиться к новому сезону", - рассказал Суркис.