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Первак: По удалению никто ничего не понял - сам игрок не понимает, за что получил прямую красную

Премьер-лига

Левый Берег проиграл Оболони

Первак: По удалению никто ничего не понял - сам игрок не понимает, за что получил прямую красную

Фото - Лівий Берег

Новина українською

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал поражение своей команды в матче 30-го тура УПЛ с "Оболонью" (0:1), после которой "аистам" предстоят матчи плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

"Игра была принципиальной, тяжелой, за место под солнцем. Иногда что-то у нас получалось, многое – нет. Поздравляю "Оболонь" с победой.

С кем бы хотели сыграть в плей-офф за выход в УПЛ? Завтра будем ждать заключительный тур в Чемпионской группе и узнаем соперника. Мы не считаем варианты, хотели сегодня выиграть, не пропустить мяч и играть первым номером. Конечно же, планировали забить, ведь только обыграв "Оболонь", могли остаться в УПЛ.

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Да, сегодня играли в пять защитников. Исходили из того, что "Оболонь" играет по такой же схеме, у них есть два быстрых нападающих, которые постоянно давят на центральных защитников. Поэтому мы добавили еще одного игрока в защиту. Как видите, у них и не было моментов особенно много. Мы выполняли свою функцию, но у нас не выходил переход из обороны в атаку.

Что касается удаления, то никто ничего не понял. Арбитр просматривал ВАР, Якымив тоже не понимает, за что получил прямую красную карточку. Он для нас важен, центральный защитник очень важен для любой команды", - рассказал Первак.

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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Михаил Черныш
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