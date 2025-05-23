Ингулец через год возвращается в Первую лигу. Как прошла последняя игра против Ворсклы

Вот и наступил последний тур чемпионата Украинской Премьер-лиги сезона 2024/2025. Как и во многих других лигах, интрига с участием команд, борющихся за выживание и решающих другие свои задачи, живёт и обещает быть до финальной секунды каждого матча. В игре петровского "Ингульца" и полтавской "Ворсклы" команды должны были решить, кто станет вторым коллективом, который покинет высший дивизион украинского футбола и отправится в "трясину".

Матч начался вовремя, но через некоторое время арбитру Александру Шандору пришлось "загнать" команды в раздевалку из-за воздушной опасности над Кировоградщиной и большинством областей Украины.

До этого в глаза бросился сумбурный футбол, где команды били вперёд, рассчитывая на удачные действия собственных форвардов. Очевидно, что комбинационного и интересного футбола нельзя было ожидать, учитывая цену и важность победного результата. Однако матч нельзя назвать осторожным, игроки обеих команд после окончания воздушной тревоги пытались предлагать собственные варианты подхода к воротам. У "Ингульца" настоящим козырем в этом аспекте стали ауты. С одного такого вброса "казаки" имели вполне реальный шанс повести в счёте, но фортуна не улыбнулась, мяч попал в перекладину.

Полтавская команда делала передачи на своих атакующих игроков Антона Салабая и Дениса Ндукве, но удачными действия игроков линии нападения нельзя назвать. Денис за первую половину тайма вообще очень много раз терял мяч. Номинальные хозяева полностью осознавали, что ничья в теории может устраивать их противников, а в случае с ними нужна была только победа, чтобы иметь возможность “запрыгнуть” в зону переходных матчей.

Параллельно в Киеве на стадионе “Оболонь-Арена” шёл другой матч – “Оболони” и “Левого берега”. Поскольку одесский "Черноморец" уже вылетел, именно эти четыре клуба должны были определить нижнюю часть турнирной таблицы и поставить друг друга на место.

Возвращаясь к матчу, где “Ингулец” ощутимо перебрал инициативу в “свои руки”, стоит вспомнить о несоблюдении ранее предложенного игрового рисунка у команды Василия Кобина. Имевшая место в предматчевой схеме пятёрка защитников не появилась на поле. Вместо, сильно выделялась тактическая расстановка с четырьмя защитниками: Дубилей, Нури-Малыш, Дихтярук, Фарасеенко.

Иногда ниже играл Иван Лосенко, тогда Нури-Малыш мог идти правее, а Дубилей располагался на позиции полузащитника справа. Такая же ситуация иногда могла происходить и слева, где номинальный вингер Виталий Фарасеенко шёл выше насыщать нападение собственной команды, а центральный защитник Александр Дихтярук или центральный полузащитник все тот же Лосенко действовал слева.

У "ворсклян" в попытках создать что-то вроде собственной атаки насыщение было направлено на правый фланг, где опытный капитан Игорь Пердута находил "общий язык" с Ибрахимом Кане. Малиец уже давно живет в Полтаве и, по-видимому, хорошо изучил местный диалект. После середины первого тайма бело-зеленые начали понемногу “перетягивать одеяло” на свою сторону и создавать моменты, которых до этого не было. Выстрел Кане в начале 33-й минуты после паса с фланга пролетел мимо верхней девятки дальнего угла ворот Паламарчука.

Через минуту почти "засуха" (речь не о президенте ковалёвского "Колоса") у ворот голкипера петровцев конвертировалась в 0:1 на табло. Дебютный гол после "скитаний" другими украинскими клубами и Европой забил нападающий, которого в Полтаве очень ценят и уважают - Владислав Кулач. После этого игрок с его партнерами по команде сумели нарастить темп и поджать своих визави. Денис Ндукве, отдавший результативную передачу, наконец-то нашёл свою игру, выполнив еще несколько классных точных пасов.

На второй тайм команда в красной форме вышла заряженной и должна была что-то сделать, чтобы спасти ситуацию. "Ингулец" смог на первых минутах тайма психологически переиграть соперника, заставив того действовать на собственной половине поля, играя от своих ворот. Впоследствии это принесёт единственный забитый мяч в исполнении Станислава Нури-Малиша, но до этого следует отдать должное тренерскому ощущению Василия Кобина, который выпустил на поле форварда Кисленко вместо полузащитника Пятова и сменил по позиции Дубилея на Свистуна (первый своей "обрезкой" непосредственно повлиял на пропущенный мяч своей команды).

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Со счетом 1:1 волнение от своего шаткого положения началось у футболистов "Ворсклы", которые не могли серьезно выйти в собственную атаку из-за прессинга оппонента.

Незасчитанный мяч в исполнении Ибрахима Кане, который произошёл под завершение игры, смахивает скорее на ошибку арбитра, потому что на повторах системы VAR вроде бы было чётко видно, что мяч изменил движение после непреднамеренного прикосновения к нему Сергея Кисленко.

Что ж, имеем итоговые 1:1 и понижение "Ингульца" в Первую лигу. "Ворсклу" будут ожидать стыковые матчи, и главный интерес состоит в том, что в этой битве "на выживание" полтавчанам могут выпасть другие полтавчане, только из СК. Этот вопрос будет окончательно разрешен завтра, когда свои матчи проведут команды Первой лиги.