Кобин после вылета Ингульца из УПЛ рассказал о своем будущем в команде

Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин после ничьей команды в 30-м туре УПЛ с "Ворсклой" (1:1), вследствие чего петровцы вылетели из УПЛ, рассказал о своем будущем.

"Сейчас сложно комментировать события, которые будут происходить в ближайшее время. Каждый получит свою оценку, посмотрим, как будет развиваться ситуация.

Решение будет принимать президент, я как главный тренер, так и игроки готовы к любой ситуации. Нужно время, чтобы дать четкий ответ на этот вопрос. Я думаю, в ближайшее время станет известно, куда будет двигаться "Ингулец", – сказал Кобин для УПЛ-ТВ.