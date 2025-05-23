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Кобин после вылета Ингульца из УПЛ рассказал о своем будущем в команде
Тренер не смог удержать команду в УПЛ
fckarpaty.org.ua
Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин после ничьей команды в 30-м туре УПЛ с "Ворсклой" (1:1), вследствие чего петровцы вылетели из УПЛ, рассказал о своем будущем.
"Сейчас сложно комментировать события, которые будут происходить в ближайшее время. Каждый получит свою оценку, посмотрим, как будет развиваться ситуация.
Решение будет принимать президент, я как главный тренер, так и игроки готовы к любой ситуации. Нужно время, чтобы дать четкий ответ на этот вопрос. Я думаю, в ближайшее время станет известно, куда будет двигаться "Ингулец", – сказал Кобин для УПЛ-ТВ.
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