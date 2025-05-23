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Шахтер заплатит компенсацию Эюпспору за нового главного тренера
Туран переходит в Шахтер
фото из свободных источников
Турецкий тренер Арда Туран, который пока что возглавляет местный "Эюпспор", уже согласовал с "
Так, популярное спортивное издание Fanatik подтверждает информацию, что тренер уходит в "Шахтер", а "Эюпспор" уже активно ищет ему замену.
Также источник подтверждает, что Туран в "Шахтере" будет получать 2 млн евро в год.
И при этом, "горняки" заплатят и "Эюпспору" за досрочное расторжение контракта с тренером, правда сумма этой компенсации не называется.
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Ну и отметим, что ранее украинские СМИ писали о том, что "Шахтер" официально объявит об отставке нынешнего тренера команды Марино Пушича после матча 30-го тура с "Рухом", который состоится в субботу, 24 мая.
В текущем сезоне под руководством Пушича "Шахтер" в чемпионате впервые за 29 лет финиширует вне топ-2, однако команда сумела выиграть Кубок Украины. Таким образом команда в следующем сезоне стартует в Лиге Европы.
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