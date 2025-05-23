  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер заплатит компенсацию Эюпспору за нового главного тренера

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер заплатит компенсацию Эюпспору за нового главного тренера

Премьер-лига

Туран переходит в Шахтер

Шахтер заплатит компенсацию Эюпспору за нового главного тренера

фото из свободных источников

Новина українською

Турецкий тренер Арда Туран, который пока что возглавляет местный "Эюпспор", уже согласовал с "Шахтером" условия контракта. Об этом продолжают писать в Турции.

Так, популярное спортивное издание Fanatik подтверждает информацию, что тренер уходит в "Шахтер", а "Эюпспор" уже активно ищет ему замену.

Читайте такжеЖдем в Шахтере. В Турции пишут, что Туран уже попрощался с игроками Эюпспора

Также источник подтверждает, что Туран в "Шахтере" будет получать 2 млн евро в год.

И при этом, "горняки" заплатят и "Эюпспору" за досрочное расторжение контракта с тренером, правда сумма этой компенсации не называется.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ну и отметим, что ранее украинские СМИ писали о том, что "Шахтер" официально объявит об отставке нынешнего тренера команды Марино Пушича после матча 30-го тура с "Рухом", который состоится в субботу, 24 мая.

В текущем сезоне под руководством Пушича "Шахтер" в чемпионате впервые за 29 лет финиширует вне топ-2, однако команда сумела выиграть Кубок Украины. Таким образом команда в следующем сезоне стартует в Лиге Европы.

По теме
yellow-arrow
В Оболони после сохранения прописки в УПЛ заговорили о планах по расширению стадиона
yellow-arrow
Первак: По удалению никто ничего не понял - сам игрок не понимает, за что получил прямую красную
yellow-arrow
Кобин после вылета Ингульца из УПЛ рассказал о своем будущем в команде
Арда Туран Шахтер (Донецк) Эюпспор (Турция)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fanatik
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости