В Оболони после сохранения прописки в УПЛ заговорили о планах по расширению стадиона

Президент "Оболони" Александр Слободян прокомментировал победу в матче 30-го тура УПЛ против "Левого Берега" (1:0), благодаря которой "пивовары" сохранили прописку в УПЛ.

"Знаете, в предыдущих матчах я где-то немного больше нервничал, а сегодня у меня было внутреннее спокойствие. Я где-то чувствовал, что мы по крайней мере не проиграем.

Я поздравил игроков и тренеров, поздравил работников клуба со спокойным завершением сезона, пожелал всем хорошего отдыха, травмированным игрокам – вылечиться", – заявил Слободян для УПЛ-ТВ.