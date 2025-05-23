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В Оболони после сохранения прописки в УПЛ заговорили о планах по расширению стадиона
Правда это уже - после войны
википедия
Президент "Оболони" Александр Слободян прокомментировал победу в матче 30-го тура УПЛ против "Левого Берега" (1:0), благодаря которой "пивовары" сохранили прописку в УПЛ.
"Знаете, в предыдущих матчах я где-то немного больше нервничал, а сегодня у меня было внутреннее спокойствие. Я где-то чувствовал, что мы по крайней мере не проиграем.
Я поздравил игроков и тренеров, поздравил работников клуба со спокойным завершением сезона, пожелал всем хорошего отдыха, травмированным игрокам – вылечиться", – заявил Слободян для УПЛ-ТВ.
Также президент "пивоваров" рассказал, что хотел бы увеличить вместимость домашнего стадиона, но уже после окончания войны.
"Это уже многолетняя наша мечта. У нас есть планы построить трибуны за воротами, расширить нашу южную трибуну и увеличить вместимость стадиона. Но это все впереди. Сейчас главное – победить в этой жестокой войне с россиянами", - подвел итог Слободян.
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