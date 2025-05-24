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Рух – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 30-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Рух – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 30-го тура УПЛ

Рух

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 30-го тура УПЛ между львовским "Рухом" и донецким "Шахтером".

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Бронзовый призер чемпионата Украины сыграет в гостях с середняком первенства. Сложно сказать, за что именно будет биться "Рух" в этом матче, но дать бой не самому мотивированному "Шахтеру" хозяева тоже вполне способны. Как сложится поединок? На каком месте в итоге финиширует львовский коллектив – поближе к элите или к аутсайдерам? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 24 мая – в 15:25 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Тарас Вархоляк

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Тарас Вархоляк
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