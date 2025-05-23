Карпаты – Заря, Полесье – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матчей 30-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий двух поединков 30-го тура чемпионата Украины: "Карпаты" – "Заря", "Полесье" – "Кривбасс".

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Вот, наконец-то матчи, в которых еще есть интрига. Причем большая! Сразу три команды перед стартом финального тура претендуют на 4-е место в турнирной таблице. Если "Полесье" и "Кривбасс" столкнутся в лобовой, то "Карпатам" выгодна ничья конкурентов плюс, конечно же, нужна своя победа над "Зарей". Как все закончится? Много ли голов увидим? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция начнется в воскресенье, 25 мая – в 17:55 по киевскому времени.

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Комментатор: Тарас Вархоляк