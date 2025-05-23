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Шевченко снова не будет? Известно, кто будет вручать Динамо чемпионский кубок
Церемония награждения состоится в воскресенье
fcdynamo.com
В воскресенье, 25 мая, "
После поединка, независимо от его результатов (так как "Динамо" уже обеспечило себе чемпионство), состоится награждение киевлян золотыми медалями и чемпионским кубком.
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, вручать трофеи будут президент УПЛ Евгений Дикий, первый вице-президент УАФ Артем Стоянов и глава киевской ассоциации футбола Игорь Кочетов.
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Также, по данным, источника, президента УАФ Андрея Шевченко, вероятно, на церемонии награждения не будет.
Напомним, что также Андрея Шевченко не было и на финальном матче Кубка Украины нынешнего сезона, в котором трофей забрал "Шахтер".
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