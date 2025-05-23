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Шевченко снова не будет? Известно, кто будет вручать Динамо чемпионский кубок

Премьер-лига
Обновлено

Церемония награждения состоится в воскресенье

Шевченко снова не будет? Известно, кто будет вручать Динамо чемпионский кубок

fcdynamo.com

Новина українською

В воскресенье, 25 мая, "Динамо" в домашнем матче 30-го тура УПЛ сыграет с "Колосом".

После поединка, независимо от его результатов (так как "Динамо" уже обеспечило себе чемпионство), состоится награждение киевлян золотыми медалями и чемпионским кубком.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, вручать трофеи будут президент УПЛ Евгений Дикий, первый вице-президент УАФ Артем Стоянов и глава киевской ассоциации футбола Игорь Кочетов.

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Также, по данным, источника, президента УАФ Андрея Шевченко, вероятно, на церемонии награждения не будет.

Напомним, что также Андрея Шевченко не было и на финальном матче Кубка Украины нынешнего сезона, в котором трофей забрал "Шахтер".

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Андрей Шевченко Динамо (Киев) Евгений Дикий
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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