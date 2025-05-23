Аргентинец Карпат: С детства любил пинг-понг. Можно сказать, что я один из лучших игроков в команде

Аргентинский легионер львовских " Карпат " Патрисио Танда рассказал о своей семье и увлечениях помимо футбола.

– Говорят, ты очень классно играешь в настольный теннис. Можно сказать, что ты самый сильный в команде?

– Честно говоря, я с детства любил играть в эту игру. Мы с отцом купили себе набор ракеток и мячиков и на столе, на маленьком столике, за которым ели… Мы его убрали, клали доску вместо сетки, и играли. Это было весело. Мне это нравилось. Со временем я практиковался и у меня получалось все лучше и лучше. Так что можно сказать, что я один из лучших игроков в пинг-понг.

– Ты – самый молодой в семье. У тебя есть две сестры и старший брат, тоже занимающийся футболом?

– Да, у меня есть две сестры и брат, и да, мой брат тоже играл в футбол в юном возрасте, он был вратарем. Мы играли в одной команде под названием "Маркони". Мы выиграли несколько чемпионатов вместе, но он не продолжил играть в футбол. Сейчас у него работа, как и у моих сестер, но в детстве мы хорошо проводили время и даже выигрывали вместе чемпионаты.

– Ты тоже хотел стать вратарем. Как произошел твой переход из ворот к полевому игроку?

– Я всегда был полевым игроком, но во мне пробуждались вратарские качества, когда я играл с друзьями или когда играл дома с братом. Мне всегда нравилась позиция вратаря и, как только возникала возможность, я всегда становился в ворота. Но очевидно, что играть ногами у меня получалось лучше, чем руками. Если бы это было не так, то я стал бы вратарем.