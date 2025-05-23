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Президент Оболони - о Шищенко: Считаю, что игроки атакующего плана в большей степени способны быть хорошими тренерами

Премьер-лига

Сергей Шищенко спас команду от вылета

Президент Оболони - о Шищенко: Считаю, что игроки атакующего плана в большей степени способны быть хорошими тренерами

Фото: Оболонь

Новина українською

Президент "Оболони" Александр Слободян после победы в матче 30-го тура УПЛ против "Левого Берега" (1:0), благодаря которой "пивовары" сохранили прописку в УПЛ, оценил работу главного тренера Сергея Шищенко.

– С апреля команда демонстрирует стабильную игру, только 2 поражения – от "Динамо" и "Кривбасса". Как вам игра команды под руководством Сергея Шищенко?

– Сергей Шищенко, конечно, был известен в свое время как футболист, и даже был лучшим бомбардиром чемпионата в одном из сезонов. Конечно, это игровик, полузащитник, игрок атакующего плана.

Я считаю, что именно игроки атакующего плана в большей степени способны быть хорошими тренерами. Он проявил себя, показал, думаю, с положительной стороны. Я думаю даже, что многие обратили на это внимание – не только мы, не только вы, футбольные эксперты. Думаю, его тоже ждет хорошее футбольное будущее.

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– Что именно вам импонирует в рисунке, возможно, игры команды теперь?

– Знаете, я уже четверть века на такой должности на общественных началах – президент футбольного клуба "Оболонь". Работал со многими тренерами, многими игроками, имею значительный опыт. Хотя, разумеется, человек в течение своей жизни должен делать определенные выводы и учиться.

Поэтому я ему пожелал в разговоре недавно использовать больше игровых схем, чтобы мы использовали не стабильно одну схему. Думаю, он это понимает, но поскольку соперники еще не научились хорошо играть против этой схемы, то, думаю, он практиковал в последних матчах именно схему 5-3-2.

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Сергей Шищенко Александр Слободян Оболонь (Киев)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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