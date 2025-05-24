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Тренер Ворсклы: Пару матчей пробовали играть в футбол – не добирали очки. Поэтому в матче с Ингульцом на первое место вышел результат

Премьер-лига

Ворскла сыграла вничью с Ингульцом и будет играть в переходных матчах

Тренер Ворсклы: Пару матчей пробовали играть в футбол – не добирали очки. Поэтому в матче с Ингульцом на первое место вышел результат

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Ассистент главного тренера "Ворсклы" Николай Ищенко в эфире УПЛ ТВ прокомментировал ничью с "Ингульцом" (1:1) в 30-м туре чемпионата.

– Сегодняшняя боевая ничья – это победа стратегии или больше каких-то резких решений?

– Думаю, да, здесь, конечно, стратегически важным был результат, а не качество игры. На первое место уже выходил результат, потому что пару игр мы пробовали играть в футбол – что-то не добирали свои очки. Поэтому сегодня результат вышел на первое место. Хорошо, что так.

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– Как раз и игроки "Ворсклы" отмечали, что где-то хромало качество игры. Что именно не удалось?

– Результат очень довлеет. Эта ситуация, которая сейчас у нас в команде, на каком месте мы находимся – это очень давит на футболистов. Они умеют играть на тренировках в футбол – и разыгрывать, и подавать, и забивать. Это психологически, это в голове. Это очень давит.

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– Как эмоционально и психологически можно настроить команду, учитывая ситуацию в турнирной таблице?

– Будем смотреть, разбирать ошибки, настраиваться. Какой-то эмоциональный нужен толчок, потому что сегодня очень много эмоций оставили на поле. Сейчас будем что-то делать.

– Услышала активные подсказки от тренерского штаба "Ворсклы". Вы говорили, чтобы команда была более спокойной, не действовала на эмоциях – что можно было увидеть во 2-м тайме. Вы заметили, что команда начала где-то поддаваться эмоциям, и, может быть, из-за этого что-то не удавалось?

– Понимаете, в таких матчах эмоции проконтролировать очень тяжело, поэтому кто справился со своими эмоциями – тот и вышел на поле, своему отдавал, бежал, моменты создавал.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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