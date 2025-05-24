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Хавбек Оболони: Премиальные за матч с Ингульцом не выбили - ну, ничего, будем зарабатывать в других матчах

Премьер-лига
Обновлено

Оболонь сохранила прописку в УПЛ

Хавбек Оболони: Премиальные за матч с Ингульцом не выбили - ну, ничего, будем зарабатывать в других матчах

fc.obolon.ua

Новина українською

Полузащитник "Ворсклы" Виталий Груша в эфире УПЛ ТВ прокомментировал ничью с "Ингульцом" (1:1) в 30-м туре чемпионата.

– Вспомним момент с голом. Вы классно издали пробили – решили искать голевые возможности именно с дальней дистанции?

– Да нет, просто такой момент получился. Разыграли с Бычеком, он скинул под удар – и мне уже ничего не оставалось, как бить. Так я и сделал.

– После перерыва обе команды заиграли энергичнее.

– Да. В перерыве мы увидели, как команда играет. Они перестроились в 4 защитника, немножко нам дали больше шансов – мы увидели больше зон и использовали свой момент.

– Присутствовала ли мысль, что "Оболони" сегодня хватит и ничьей?

– Знаете, оно в голове всегда есть такая мысль, но когда ты выходишь на поле – немножко переключаешься. Хорошо, что так получилось, и мы выиграли эту игру.

– Что изменилось после прихода Шищенко?

– У нас, во-первых, очень изменилась тактика, изменился подход к игре, изменился план игры, изменилась дисциплина.

Многое изменилось, просто это все одними словами не рассказать, что изменилось. Я считаю, что этот приход очень поменял нашу игру и нашу команду.

– Президент заходил после игры в раздевалку. Премиальные выписал?

– Нет, не выбили все-таки у президента премиальных. Ну, ничего, будем зарабатывать в других матчах.

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Виталий Груша Оболонь (Киев) Ингулец (Петрово)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
24.05.2025 в 00:53
Черниш, ти таки трошки йо*нутий. Хоча б деколи перечитуй те, що друкуєш.
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Комментарии 1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
24.05.2025 в 00:53
Черниш, ти таки трошки йо*нутий. Хоча б деколи перечитуй те, що друкуєш.
Ответить
0
0

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