Хавбек Оболони: Премиальные за матч с Ингульцом не выбили - ну, ничего, будем зарабатывать в других матчах

Полузащитник "Ворсклы" Виталий Груша в эфире УПЛ ТВ прокомментировал ничью с "Ингульцом" (1:1) в 30-м туре чемпионата.

– Вспомним момент с голом. Вы классно издали пробили – решили искать голевые возможности именно с дальней дистанции?

– Да нет, просто такой момент получился. Разыграли с Бычеком, он скинул под удар – и мне уже ничего не оставалось, как бить. Так я и сделал.

– После перерыва обе команды заиграли энергичнее.

– Да. В перерыве мы увидели, как команда играет. Они перестроились в 4 защитника, немножко нам дали больше шансов – мы увидели больше зон и использовали свой момент.

– Присутствовала ли мысль, что "Оболони" сегодня хватит и ничьей?

– Знаете, оно в голове всегда есть такая мысль, но когда ты выходишь на поле – немножко переключаешься. Хорошо, что так получилось, и мы выиграли эту игру.

– Что изменилось после прихода Шищенко?

– У нас, во-первых, очень изменилась тактика, изменился подход к игре, изменился план игры, изменилась дисциплина.

Многое изменилось, просто это все одними словами не рассказать, что изменилось. Я считаю, что этот приход очень поменял нашу игру и нашу команду.

– Президент заходил после игры в раздевалку. Премиальные выписал?

– Нет, не выбили все-таки у президента премиальных. Ну, ничего, будем зарабатывать в других матчах.