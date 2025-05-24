Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Оболони: Премиальные за матч с Ингульцом не выбили - ну, ничего, будем зарабатывать в других матчах
Оболонь сохранила прописку в УПЛ
fc.obolon.ua
Полузащитник "Ворсклы" Виталий Груша в эфире УПЛ ТВ прокомментировал
– Вспомним момент с голом. Вы классно издали пробили – решили искать голевые возможности именно с дальней дистанции?
– Да нет, просто такой момент получился. Разыграли с Бычеком, он скинул под удар – и мне уже ничего не оставалось, как бить. Так я и сделал.
– После перерыва обе команды заиграли энергичнее.
– Да. В перерыве мы увидели, как команда играет. Они перестроились в 4 защитника, немножко нам дали больше шансов – мы увидели больше зон и использовали свой момент.
– Присутствовала ли мысль, что "Оболони" сегодня хватит и ничьей?
– Знаете, оно в голове всегда есть такая мысль, но когда ты выходишь на поле – немножко переключаешься. Хорошо, что так получилось, и мы выиграли эту игру.
– Что изменилось после прихода Шищенко?
– У нас, во-первых, очень изменилась тактика, изменился подход к игре, изменился план игры, изменилась дисциплина.
Многое изменилось, просто это все одними словами не рассказать, что изменилось. Я считаю, что этот приход очень поменял нашу игру и нашу команду.
– Президент заходил после игры в раздевалку. Премиальные выписал?
– Нет, не выбили все-таки у президента премиальных. Ну, ничего, будем зарабатывать в других матчах.
Популярное сейчас
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Известны результаты жеребьевки плей-офф за право участия в УПЛ в следующем сезоне
- Экс-капитан сборной Украины может возглавить самый титулованный клуб Израиля
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
Комментарии 1