Премьер-лига
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Обе цеплялись, как могли. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Левый берег 1:0
Матч за жизнь
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В 30-м туре УПЛ сошлись две команды из Киевщины – бойцы за выживание. Обе были под угрозой попадания в переходные матчи, поэтому обеим нужно было цепляться за очки. В конце концов, лучше все получилось у "Оболони", которая победила и обеспечила себе участие в следующем розыгрыше Премьер - лиги.
Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.
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