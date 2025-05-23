Обе цеплялись, как могли. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Левый берег 1:0

В 30-м туре УПЛ сошлись две команды из Киевщины – бойцы за выживание. Обе были под угрозой попадания в переходные матчи, поэтому обеим нужно было цепляться за очки. В конце концов, лучше все получилось у "Оболони", которая победила и обеспечила себе участие в следующем розыгрыше Премьер - лиги.

Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

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