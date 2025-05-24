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Черноморец – Александрия. АУДИО онлайн трансляция матча 30-го тура УПЛ
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УПЛ
UA-Футбол организует комментарий поединка 30-го тура чемпионата Украины между одесским "Черноморцем" и "Александрией".
Серебряный призер первенства приезжает к команде, которая уже покинула Высший дивизион. Даже если одесситы выиграют, то выше 15-го места уже чисто математически не поднимутся. Как и "Александрия" в случае проигрыша – коллектив Ротаня никуда не упадет ниже второй строчки. Какие составы ждать от команд? Будет много голов или наоборот? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 24 мая – в 12:55 по киевскому времени.
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Комментатор: Тарас Вархоляк
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