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Известный журналист назвал 4 клуба, которые интересуются Судаковым

Премьер-лига
Обновлено

Англия, Италия и Португалия

Известный журналист назвал 4 клуба, которые интересуются Судаковым

фото - ФК Шахтар

Новина українською

Известный журналист ESPN Экрем Конур, сообщает об интересе к полузащитнику "Шахтера" Георгию Судакову четырех европейских клубов.

По его информации, к 22-летнему футболисту серьезно присматриваются "Вест Хэм", "Наполи", "Ювентус“ и "Порту". Украинский клуб хочет заработать на трансфере 40 миллионов евро.

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В текущем сезоне Судаков сыграл за "Шахтер" 37 матчей, забил 15 голов и отдал 6 ассистов. Сегодня, 24-го мая, он может провести свой последний матч за донецкий клуб. В рамках 30-го тура УПЛ "Шахтер" встретится с "Рухом". Начало - в 15:30.

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Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Наполи Порту (Португалия) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Георгий Судаков
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Источник:
Ekrem KONUR
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джан Мурадов (Придеснянськ)
24.05.2025 в 10:59
Трансфмаркт оцінює у 30 млн, хоча й це забагато
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Комментарии 1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
24.05.2025 в 10:59
Трансфмаркт оцінює у 30 млн, хоча й це забагато
Ответить
0
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