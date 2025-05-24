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Динамо - Колос: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Смогут ли киевляне пройти УПЛ 2024/25 без единого поражения?
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
24-го мая новоиспеченный чемпион Украины "Динамо", который в этом сезоне не проигрывал во внутреннем первенстве, домашним матчем против ковалевского "Колоса" завершает выступление в УПЛ 2024/25.
Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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