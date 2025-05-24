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Капитан Левого Берега проанализировал, почему команда не смогла победить Оболонь и обеспечить место в УПЛ

Премьер-лига

Придется играть переходные матчи

Капитан Левого Берега проанализировал, почему команда не смогла победить Оболонь и обеспечить место в УПЛ

Фото: Лівий Берег

Новина українською

Капитан "Левого Берега" Руслан Дедух оценил игру и результат команды в матче 30-го тура УПЛ против "Оболони" (0:1). Киевляне финишировали на 14-м месте.

"Трудно сразу анализировать игру. Она была принципиальной для нас: в случае победы могли бы остаться в УПЛ. Мы этим не воспользовались, поэтому будем играть две переходные игры. Будем доказывать, что достойны играть в УПЛ. В первом тайме играли осторожно, для нас цена ошибки была большой, ведь "Левому Берегу" нужна была только победа. Но пропустили в начале второго тайме и это крайне обидно. План на игру заключался в том, чтобы контролировать зоны, а значит - контролировать игру. Нам надо было выходить в атаки, чтобы забить. Должны были качественнее играть на подборах и в первые 30 минут этот элемент игры у нас не складывался. Где-то, наверное, играли не лучшим образом.

Хотели бы отдельно поблагодарить болельщиков, они приехали на выездную игру, в течение всего матча их было слышно. Поэтому им отдельная благодарность и в следующих матчах сделаем все, чтобы их порадовать.

Относительно переходных матчей, то год в УПЛ дал о себе знать. Мы увидели, что это другой уровень, другие скорости. Поэтому должны в следующих двух матчах этим опытом воспользоваться", - сказал Дедух.

Первый матч плей-офф за право участия в УПЛ в следующем сезоне "Левый Берег" проведет 29-го мая против третьей команды ПФЛ. Соперник определится позже.

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Левый берег (Киев) Руслан Дедух
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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Виктор Иванчук
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