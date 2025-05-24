Был удивлен. Легионер Карпат рассказал, как принимал решение о переезде в Украину и каким увидел здесь футбол

Аргентинский легионер "Карпат" Патрисио Танда поделился, как решал переезжать в Украину, а также сравнил аргентинский футбол и украинский.

- Переезд во Львов для тебя - первый не аргентинский опыт. С какими эмоциями ты принимал это решение и насколько сложно было принять этот вызов и переехать в Украину?

- Действительно я впервые оказался так далеко от дома. В Аргентине мне приходилось жить самому, в другой провинции. Но это не то же самое, что быть почти за целый день дороги от дома. Я попал в очень красивый город - он мне очень понравился. А что касается моих родителей, то у нас был разговор: когда я сообщил им о возможности поехать сюда, они были удивлены. Мы начали искать информацию о Львове - что это за город, как там живется. Повторюсь, Паблито также немного рассказал мне о своем опыте, как это - жить здесь. Итак, главное для нас было - собрать всю нужную информацию и уже на основе этого принять решение. И мы приняли его вместе - втроем.

- Какие вещи в Украине тебя больше всего удивили?

- Это два разных типа культуры. В Аргентине мы делаем некоторые вещи, которые здесь не практикуют, а здесь, наоборот - делают то, чего нет в Аргентине. Это два разных образа жизни. Но я не сказал бы, что между ними есть какая-то огромная разница. Возможно, есть нюансы - в еде или в стиле жизни, который присущ одной стране и отсутствует в другой. Но ничего такого особенного, что сильно меня удивило бы - все это скорее мелочи.

- Ты уже познакомился с украинским чемпионатом. Когда ты впервые вышел в основном составе на матч в Полтаве, тебе впервые пришлось уйти в укрытие. Вспомни, пожалуйста, свои эмоции, когда ты услышал сигнал воздушной тревоги.

- Честно говоря, я был удивлен, когда игру остановили, поскольку раньше я через такое не проходил. Но это - часть того момента, который сейчас переживает страна. От этого никуда не деться. Да, я слышал сигналы тревоги вне футбольного поля, но такого никогда не случалось со мной во время матча. В такие моменты ты должен быть максимально сконцентрированным на игре, даже если снаружи происходят другие вещи - ты должен сосредоточиться именно на матче, ведь после тревог игра продолжалась.

- В Аргентине ты выступал в одной футбольной среде. Сейчас ты играешь в совершенно другой стилистике футбола. Ты другими глазами посмотрел на футбол и открыл для себя что-то новое?

- В Аргентине совсем другая игра, чем здесь, в украинском чемпионате. Благодаря тренерам и моим партнерам по команде, которые мне помогали, я смог понемногу адаптироваться к тому, что требует тренер. Они дали мне достаточно знаний, чтобы понять и как можно быстрее приспособиться к здешней игре. Здесь совсем другая игра, здесь значительно больше физики, нужно гораздо больше бегать, играть на пространство. В Аргентине по-другому. Физическая составляющая есть, но в основном все строится на контроле мяча. Благодаря тренерам и партнерам и знаниям, которые они мне дали, я смог привыкнуть к игре в Украине.

- В матче против "Левого Берега" ты вышел на поле на позиции левого защитника. Откровенно говоря, это был не лучший твой матч. Многие на твоем месте сломались бы, но в следующем туре ты играл против "Александрии" и провел замечательный матч. Свидетельствует ли это о том, что ты - человек, который умеет держать удар, и сделал выводы и исправил ошибки?

- Мне действительно пришлось сыграть на другой позиции. Это не была моя привычная позиция, но такой была потребность команды в тот момент. Бывают ситуации, когда игрок должен приспособиться к тому, что нужно команде, потому что у нас общая цель, мы должны быть вместе, быть сплоченными и делать то, что нужно команде. Всегда будут и проблемы, и хорошие игры, и плохие. Но, к счастью, футбол дает шанс на реванш - если у тебя не получилась игра или ты не показал свой лучший уровень, на следующих выходных можно все исправить. Однако это зависит от нас и от нашей психологической силы, от умения быстро собраться и выложиться полностью в следующей игре.

- Когда ты согласился на переход в "Карпаты", наверное, ты интересовался регламентом соревнований и смотрел, сколько команд УПЛ выходит в еврокубки. Мог ли ты тогда подумать, что "Карпаты" настолько прибавят в игре и будут бороться за выход в еврокубки?

- Когда появилась возможность приехать в "Карпаты", я обратил на это внимание. Пообщался с руководством и тренером - и они поощрили меня приехать. Слава Богу, с начала этого этапа чемпионата у нас дела идут хорошо. Мы играем достаточно неплохо и достигли результатов, которые сегодня позволили нам находиться на той позиции, на которой есть. У нас есть шанс квалифицироваться в европейский турнир - это было бы очень хорошо и очень приятно, потому что для каждого футболиста выступать на таких соревнованиях очень важно. Это также важно для клуба и является подарком для людей за усилия, которые они прилагают, и за их поддержку.