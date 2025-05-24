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Черноморец - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец – Александрия: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 24.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
"Черноморец" и "Александрия" не имеют турнирных задач перед последним туром. Вторые провели исторически удачный сезон и обеспечили себе вторую позицию. Первые уже вылетели из УПЛ, но, в случае победы, поднимутся с последней позиции.
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Матч начнется в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Київстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
- Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
УПЛ, 30-й тур. 24.05.2025
Одесса, стадион "Черноморец"
"Черноморец" 13:00 "Александрия"
Видеотрансляция – УПЛ ТВ
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