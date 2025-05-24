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Рух - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух – Шахтер: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 24.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар
Возможно, нас ожидает последний матч Марино Пушича в качестве главного тренера "Шахтера". Сезон для "горняков" неудачный, поэтому решение об увольнении тренера будет логичным. Команды уже не будут решать турнирные задачи, поэтому ожидаем результативный футбол.
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Матч начнется в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Київстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
- Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
УПЛ, 30-й тур. 24.05.2025
Львов, "Арена Львов"
"Рух" 15:30 "Шахтер"
Видеотрансляция – УПЛ ТВ
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