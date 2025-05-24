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"К сожалению, чемпионат в этом году мы завершаем с медалями не того цвета". Ахметов обратился к болельщикам Шахтера
Поздравил, посчитал трофеи и выразил надежды на следующий сезон
Фото: Шахтар
Президент "Шахтера" Ринат Ахметов поздравил болельщиков с днем рождением клуба. Донецкий гранд празднует 89-ю годовщину.
"Уважаемые болельщики! Дорогие друзья!
Сегодня наш родной "Шахтер" отмечает свой день рождения - 89-ю годовщину клуба с большой историей и сильным духом. Историей, которую на протяжении всех этих десятилетий писали выдающиеся игроки, тренеры, работники, болельщики. Я хочу искренне поблагодарить всех, кто был и остается частью нашей большой семьи!
В этом сезоне мы завоевали 15-й Кубок Украины - важный и символический трофей. Для "Шахтера" это уже 45-й трофей в истории клуба, и каждый из них - это результат труда, борьбы и силы характера. К сожалению, чемпионат в этом году мы завершаем с медалями не того цвета, к которому привыкли, но этот вызов сделает нас только сильнее. Я верю в наших молодых и талантливых футболистов - они амбициозны и мечтают о победах. И я убежден, что команда сделает все возможное, чтобы уже в следующем сезоне подарить нашим болельщикам радость яркой игры и гордость за золотые медали.
Я поздравляю с днем рождения клуба наших болельщиков и благодарю каждого из вас за то, что остаетесь с клубом всегда: в дни триумфа и в моменты испытаний, переживаете с нами поражения и радуетесь победам.
Но особенно я хочу поблагодарить наших защитников, которые сегодня защищают Украину на фронте. Благодаря вам клуб продолжает жить, играть и побеждать даже в тяжелые времена войны. Мы всегда будем рядом, помогать и поддерживать вас - тех, кто стоит на защите нашей свободы и независимости.
В день рождения "Шахтера" я хочу пожелать всем нам мира и победы, встреч на переполненных стадионах в свободной, независимой, сильной Украине. Пусть впереди будет еще много ярких страниц в истории клуба, написанных вместе с вами и ради вас.
С днем рождения, "Шахтер"!
Слава Украине!
С глубоким уважением
Ринат Ахметов", - передала слова Ахметова пресс-служба клуба.
Напомним, в этом сезоне УПЛ "Шахтер" завоевал бронзовые медали. В последнем туре команда сыграет против "Руха". Матч состоится сегодня, 24-го мая. Начало - в 15:30.
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