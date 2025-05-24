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Динамо – Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Динамо – Колос: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 24.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Динамо – Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Заключительный поединок субботнего игрового дня последнего тура в родной УПЛ. Обе команды, уже и по сути и по факту, решили свои турнирные задачи на этот сезон. Динамовцы в прошлом туре, в Одессе, официально повесили себе на шею золотые медали украинского первенства. Ну а ковалевцы неожиданно обыграли более статусные "Карпаты" и обезопасили себя от попадания в зону стыков. Поэтому, это противостояние будет носить имиджевый характер.

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Матч начнется в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Київстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 30-й тур. 24.05.2025
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
"Динамо" 18:00 "Колос"
Видеотрансляция – УПЛ ТВ

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